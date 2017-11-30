Україна експортувала послуг на 7,8 млрд доларів

Крім того зазначається, що приріст обсягу наданих послуг за цей період становив – 694,8 млн доларів (+9,8%).

Загалом, експорт товарів і послуг за три квартали 2017 року склав 38,1 млрд доларів і збільшився на 18,5% у порівнянні аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, завдяки впровадженню угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом український експорт зріс на 10%.