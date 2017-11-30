Україна експортувала послуг на 7,8 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За 9 місяців поточного року експорт українських послуг склав 7,8 млрд доларів. Такі дані наводить Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, передає УНН.
Крім того зазначається, що приріст обсягу наданих послуг за цей період становив – 694,8 млн доларів (+9,8%).
Загалом, експорт товарів і послуг за три квартали 2017 року склав 38,1 млрд доларів і збільшився на 18,5% у порівнянні аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, завдяки впровадженню угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом український експорт зріс на 10%.