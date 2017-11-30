Украина экспортировала услуг на 7,8 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За 9 месяцев текущего года экспорт украинских услуг составил 7,8 млрд долларов. Такие данные приводит Министерство экономического развития и торговли Украины, передает УНН.
Кроме того отмечается, что прирост объема предоставленных услуг за этот период составил - 694,8 млн долларов (9,8%).
В общем, экспорт товаров и услуг за три квартала 2017 года составил 38,1 млрд долларов и увеличился на 18,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, благодаря внедрению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом украинский экспорт вырос на 10%.