Украина экспортировала услуг на 7,8 млрд долларов

Кроме того отмечается, что прирост объема предоставленных услуг за этот период составил - 694,8 млн долларов (9,8%).

В общем, экспорт товаров и услуг за три квартала 2017 года составил 38,1 млрд долларов и увеличился на 18,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, благодаря внедрению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом украинский экспорт вырос на 10%.