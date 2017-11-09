Україна експортувала понад 15,3 млн тонн зернових

Згідно з даними Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, зокрема було експортовано, майже 9 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 5 млн тонн, фуражної - 3,9 млн тонн), ячменю – 3,6 млн тонн, кукурудзи – 2,3 млн тонн.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 16 млн тонн зернових, зокрема понад 9 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої майже 5 млн тонн та фуражної пшениці 4,3 млн тонн), ячменю – 3,9 млн тонн, кукурудзи – 2,8 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано 2,2 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,7 млн тонн, сої – 0,5 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 1,3 млн тонн (в тому числі ріпаку – 0,7 млн тонн, соя – 0,6 млн тонн).

Як повідомляв УНН, 27 жовтня, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 13,5 млн тонн зернових культур, зокрема, понад 8 млн тонн пшениці.