Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых

Согласно данным Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Держпродспоживслужбы, в частности было экспортировано почти 9 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 5 млн тонн, фуражной - 3,9 млн тонн), ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - 2,3 млн тонн.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 16 млн тонн зерновых, в том числе более 9 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной почти 5 млн тонн и фуражной пшеницы 4,3 тонн), ячменя - 3,9 млн тонн, кукурузы - 2,8 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 2,2 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,7 млн тонн, сои - 0,5 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 1,3 млн тонн (в том числе рапса - 0,7 млн тонн, соя - 0,6 млн тонн).

Как сообщал УНН, 27 октября, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 13,5 млн тонн зерновых культур, в частности, более 8 млн тонн пшеницы.