Україна два роки поспіль нарощує експорт горілки на європейські ринки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З 2015 року спостерігається приріст горілчаних поставок з України на європейські ринки. Про це свідчать дані Pro Consulting, передає УНН.
Так, до подій початку 2014 року основним імпортером української горілки були країни СНД.
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"У Російську Федерацію в 2012 році йшло 66% нашого горілчаного експорту", - йдеться в дослідженні.
Після втрати російського ринку, вітчизняні експортери горілки змушені були шукати нових покупців, зокрема, в Євросоюзі.
"Приріст горілчаних поставок із України на європейський напрямок відзначається з 2015 року. Тепер українські виробники експортують до Латвії, Польщі і Німеччину. Відзначається, що одночасно відбувається зростання імпорту з Європи алкоголю високого цінового діапазону", - йдеться в дослідженні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, легальний алкогольний бізнес в Україні з пляшки горілки заробляє в сто разів менше тіньовиків.