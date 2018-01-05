Украина два года подряд наращивает экспорт водки на европейские рынки

Так, до событий начала 2014 года основным импортером украинской водки были страны СНГ.

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"В Российскую Федерацию в 2012 году ушло 66% нашего водочного экспорта", - говорится в исследовании.

После потери российского рынка, отечественные экспортеры водки вынуждены были искать новых покупателей, в частности, в Евросоюзе.

"Прирост водочных поставок из Украины на европейском направлении отмечается с 2015 года. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из Европы алкоголя высокого ценового диапазона", - говорится в исследовании.

Напомним, как сообщал УНН, легальный алкогольный бизнес в Украине с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.