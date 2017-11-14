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Україна досягне сумісності зі збройними силами держав НАТО до кінця 2020 року

Україна досягне сумісності зі збройними силами держав НАТО до кінця 2020 року

Київ • УНН

 • 12184 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна має досягти оперативної і технічної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО до кінця 2020 року. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря Міністерства оборони України Володимир Говор, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“У Міністерстві оборони та Збройних Силах України продовжується реалізація заходів плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках. Реформування і розвиток ЗСУ здійснюються відповідно до затверджених Президентом України Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року”, — зазначив В.Говор.

На виконання заходів реформи у 2017 році Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ опрацьовано та затверджено Указом Глави держави Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період, прийнято Закон України “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”, постанову Уряду “Про затвердження Угоди між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання” та інші документи, які мають ключове значення для оборони України. Триває підготовка законопроекту “Про національну безпеку України”.

За словами В.Говора, в усіх прийнятих у державі документах оборонного планування визначено завдання досягти до кінця 2020 року оперативної і технічної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО.

Як повідомляв УНН, у НАТО підтримують українські реформи і сподіваються на подальший прогрес у виконанні Річної національної програми Україна-НАТО за 2017 рік, але офіційні висновки будуть оприлюднені лише в грудні.

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