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Украина достигнет совместимости с вооруженными силами государств НАТО до конца 2020 года

Украина достигнет совместимости с вооруженными силами государств НАТО до конца 2020 года

Киев  •  УНН

 • 12175 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина должна достичь оперативной и технической совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО к концу 2020 года. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства обороны Украины Владимир Говор, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"В Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины продолжается реализация мероприятий плана действий по внедрению оборонной реформы в 2016-2020 годах. Реформирование и развитие ВСУ осуществляются в соответствии с утвержденными Президентом Украины Стратегического оборонного бюллетеня Украины и Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года", - отметил В.Говор.

На выполнение мероприятий реформы в 2017 году Минобороны и Генеральным штабом ВСУ обработаны и утвержден Указом Главы государства Государственную программу развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года, Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, принят Закон Украины "о Едином государственном реестре военнообязанных", постановление Правительства "об утверждении Соглашения между Правительством Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставки о партнерстве по поддержке совместно в управление предметами снабжения "и другие документы, которые имеют ключевое значение для обороны Украины. Продолжается подготовка законопроекта "О национальной безопасности Украины".

По словам В.Говора, во всех принятых в государстве документах оборонного планирования определены задачи достичь до конца 2020 года оперативной и технической совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Как сообщал УНН, в НАТО поддерживают украинские реформы и надеются на дальнейший прогресс в выполнении Годовой национальной программы Украина-НАТО в 2017 году, но официальные выводы будут обнародованы лишь в декабре.

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