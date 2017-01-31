Україна доповнить позов до Міжнародного суду ООН проти РФ матеріалами про Авдіївку – П.Клімкін

“Це військовий злочин — не давати людям відремонтувати інфраструктуру... Ми обов’язково доповнимо наш позов (до Міжнародного суду ООН тими фактами, які ми спостерігаємо, на жаль, останні дні”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.