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Україна доповнить позов до Міжнародного суду ООН проти РФ матеріалами про Авдіївку – П.Клімкін

Україна доповнить позов до Міжнародного суду ООН проти РФ матеріалами про Авдіївку – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 8196 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна доповнить позов проти Російської Федерації, який вона подала в Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 січня 2017 року, новими фактами порушень прав людини, які зараз відбуваються в Авдіївці. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Це військовий злочин — не давати людям відремонтувати інфраструктуру... Ми обов’язково доповнимо наш позов (до Міжнародного суду ООН тими фактами, які ми спостерігаємо, на жаль, останні дні”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українські Національні Новини

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