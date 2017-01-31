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Украина дополнит иск в Международный суд ООН против РФ материалами о Авдеевке - П.Климкин

Украина дополнит иск в Международный суд ООН против РФ материалами о Авдеевке - П.Климкин

Киев • УНН

 • 8195 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Украина дополнит иск против Российской Федерации, который она подала в Международный суд ООН в Гааге 16 января 2017 года, новыми фактами нарушений прав человека, которые сейчас происходят в Авдеевке. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Это военное преступление - не давать людям отремонтировать инфраструктуру... Мы обязательно дополним наш иск (в Международный суд ООН теми фактами, которые мы наблюдаем, к сожалению, в последние дни", - отметил П.Климкин.

Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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