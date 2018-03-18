Україна домовилась з Кувейтом про постачання озброєння
Київ • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Між Урядом України та Урядом Держави Кувейт було підписано Угоду про співробітництво у військовій та інших сферах. За результатами переговорів Президента Петра Порошенка та Еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха підписано низку двосторонніх документів, передає УНН з посиланням на повідомлення офіційного інтернет-представництва Президента.
“Укладення Угоди створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері, зокрема за напрямами співпраці в галузі оборонної промисловості та логістики, військової освіти та підготовки персоналу. Сторони також домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародні партнери не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Президент
Крім того, зазначається, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій.
Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко з Еміром Кувейту домовились про спрощення візового режиму
Крім того, голови держав підписали Меморандум про взаєморозуміння та наукове співробітництво між Національною академією наук України та Кувейтським інститутом наукових досліджень.