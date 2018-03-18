Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружения

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21796 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28161 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73744 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79905 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102503 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109522 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116763 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121997 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133150 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Актуальное
Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружения

Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружения

Киев  •  УНН

 • 14052 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. По результатам переговоров Президента Петра Порошенко и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха подписан ряд двусторонних документов, передает УНН со ссылкой на сообщение официального интернет-представительства Президента.

"Заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала. Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами стран, поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведение совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

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Кроме того, главы государств подписали Меморандум о взаимопонимании и научное сотрудничество между Национальной академией наук Украины и Кувейта институтом научных исследований.

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