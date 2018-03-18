Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. По результатам переговоров Президента Петра Порошенко и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха подписан ряд двусторонних документов, передает УНН со ссылкой на сообщение официального интернет-представительства Президента.
"Заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала. Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами стран, поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведение совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.
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Кроме того, главы государств подписали Меморандум о взаимопонимании и научное сотрудничество между Национальной академией наук Украины и Кувейта институтом научных исследований.