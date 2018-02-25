Україна через морози збільшила відбір газу з ПСГ на 7%

“Україна через похолодання збільшила відбір газу із сховищ на 7%. Станом на сьогоднішній ранок через різке похолодання збільшилось добове споживання газу Україною до 170 млн куб. м. Потреба покривається за рахунок відбору газу із газосховищ в режимі 101 млн куб. м (найбільший обсяг добового відбору в нинішньому опалювальному сезоні), імпортує з Європи на рівні 16 млн куб. м та використовує потужності вітчизняного видобутку 57 млн куб. м”, — розповів він.

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Білявський додав, що у сховищах залишається 10,4 млрд куб. м.

Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.