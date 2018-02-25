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Україна через морози збільшила відбір газу з ПСГ на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Україна збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% до 101 млн куб. м на добу. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook , передає УНН.

“Україна через похолодання збільшила відбір газу із сховищ на 7%. Станом на сьогоднішній ранок через різке похолодання збільшилось добове споживання газу Україною до 170 млн куб. м. Потреба покривається за рахунок відбору газу із газосховищ в режимі 101 млн куб. м (найбільший обсяг добового відбору в нинішньому опалювальному сезоні), імпортує з Європи на рівні 16 млн куб. м та використовує потужності вітчизняного видобутку 57 млн куб. м”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 10,7 млрд куб. м

Білявський додав, що у сховищах залишається 10,4 млрд куб. м.

Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.

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