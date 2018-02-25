Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% до 101 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%. По состоянию на сегодняшнее утро из-за резкого похолодания увеличилось суточное потребление газа Украиной до 170 млн куб. м. Потребность покрывается за счет отбора газа из газохранилищ в режиме 101 млн куб. м (самый большой объем суточного отбора в нынешнем отопительном сезоне), импортирует из Европы на уровне 16 млн куб. м и использует мощности отечественной добычи 57 млн куб. м", - рассказал он.
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Белявский добавил, что в хранилищах остается 10,4 млрд куб. м.
Напомним, транзит газа в январе сократился на 32%.