Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ на 7%

"Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%. По состоянию на сегодняшнее утро из-за резкого похолодания увеличилось суточное потребление газа Украиной до 170 млн куб. м. Потребность покрывается за счет отбора газа из газохранилищ в режиме 101 млн куб. м (самый большой объем суточного отбора в нынешнем отопительном сезоне), импортирует из Европы на уровне 16 млн куб. м и использует мощности отечественной добычи 57 млн ​​куб. м", - рассказал он.

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Белявский добавил, что в хранилищах остается 10,4 млрд куб. м.

Напомним, транзит газа в январе сократился на 32%.