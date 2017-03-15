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Україна через кілька годин заблокує торговельні стосунки з окупованими територіями — нардеп

Київ • УНН

 • 10726 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія та Служба безпеки України через кілька годин заблокують торговельні стосунки з окупованими територіями. Про це за результатами засідання РНБО журналістам повідомив народний депутат Сергій Пашинський, передає УНН.

“МВС, Нацгвардія, СБУ буквально через декілька годин заблокує торговельні стосунки, і поки РФ не поверне українські підприємства під українську юрисдикцію, ніяких торговельних стосунків не буде”, — повідомив С.Пашинський.

Крім того, нардеп наголосив, що рішення РНБО було прийняте одностайно, незважаючи на збитки, які очікують країну.

“Позиція РНБО одностайна: ми в ні в якому разі не будемо мати ніяких контактів із вкраденими підприємствами, не дивлячись на збитки, не дивлячись на енергетичну залежність від антрацитової групи вугілля. Було прийняте рішення до повернення цих підприємств під українську юрисдикцію припинити будь-які торговельні стосунки, в тому числі з територією, окупованою РФ, Донецької та Луганської областей”, — додав С.Пашинський.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 15 березня, відбулося екстренне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Українські Національні Новини

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