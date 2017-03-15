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Украина через несколько часов заблокирует торговые отношения с оккупированными территориями - нардеп

Украина через несколько часов заблокирует торговые отношения с оккупированными территориями - нардеп

Киев • УНН

 • 10722 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство внутренних дел, Национальная гвардия и Служба безопасности Украины через несколько часов заблокируют торговые отношения с оккупированными территориями. Об этом по результатам заседания СНБО журналистам сообщил народный депутат Сергей Пашинский, передает УНН.

"МВД, Нацгвардия, СБУ буквально через несколько часов заблокируют торговые отношения, и пока РФ не вернет украинские предприятия под украинскую юрисдикцию, никаких торговых отношений не будет", - сообщил С.Пашинский.

Кроме того, нардеп отметил, что решение СНБО было принято единогласно, несмотря на убытки, которые ожидают страну.

"Позиция СНБО единодушна: мы в ни в коем случае не будем иметь никаких контактов с украденными предприятиями, несмотря на убытки, несмотря на энергетическую зависимость от антрацитовой группы угля. Было принято решение до возвращения этих предприятий под украинскую юрисдикцию прекратить любые торговые отношения, в том числе с территорией, оккупированной РФ, Донецкой и Луганской областей ", - добавил С.Пашинский.

Как сообщал УНН, сегодня, 15 марта, состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины .

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