Україна чекає 11 травня на рішення Ради ЄС про надання "безвізу" - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна чекає 11 травня на ухвалення рішення Радою Євросоюзу про надання безвізового режиму українцям, а з 11 червня - вступу цього рішення у силу. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми можемо вже наголосити, що ми чекаємо 11 травня рішення Ради Європейського Союзу, яке надає Україні, кожному українському громадянину, який має біометричний паспорт, право безвізового перетину (кордону — ред. ), і немає більше необхідності чекати в довгих чергах біля посольств, збирати купу довідок, платити гроші. Це надзвичайно важливе для нашої країни рішення. Якщо хочете, це рубікон, коли ми відходимо від Російської імперії і повертаємося до нашої європейської колиски. І 11 червня це рішення, стукаю по дереву, має вступити в силу і українці можуть вільно подорожувати”, — сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що потік громадян, які подорожуватимуть до країн Європи, точно зросте, а отже, збільшиться і навантаження на прикордонників.
“Ставлю вам завдання забезпечити високоякісне обслуговування державним сервісом при перетині державного кордону громадян України і наших гостей, не допустити появи черг, в яких довгі години українці будуть чекати, щоб перетнути кордон”, — сказав Президент.
П.Порошенко зазначив, що зараз вдалося прибрати черги біля посольств і не можна допустити, щоб аналогічні черги виникли біля пунктів перетину кордону.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.
Посли ЄС 26 квітня прийняли рішення про надання Україні “безвізу”.