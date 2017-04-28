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Україна чекає 11 травня на рішення Ради ЄС про надання "безвізу" - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна чекає 11 травня на ухвалення рішення Радою Євросоюзу про надання безвізового режиму українцям, а з 11 червня - вступу цього рішення у силу. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.

Україна чекає 11 травня на рішення Ради ЄС про надання "безвізу" - Президент

“Сьогодні ми можемо вже наголосити, що ми чекаємо 11 травня рішення Ради Європейського Союзу, яке надає Україні, кожному українському громадянину, який має біометричний паспорт, право безвізового перетину (кордону — ред. ), і немає більше необхідності чекати в довгих чергах біля посольств, збирати купу довідок, платити гроші. Це надзвичайно важливе для нашої країни рішення. Якщо хочете, це рубікон, коли ми відходимо від Російської імперії і повертаємося до нашої європейської колиски. І 11 червня це рішення, стукаю по дереву, має вступити в силу і українці можуть вільно подорожувати”, — сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що потік громадян, які подорожуватимуть до країн Європи, точно зросте, а отже, збільшиться і навантаження на прикордонників.

“Ставлю вам завдання забезпечити високоякісне обслуговування державним сервісом при перетині державного кордону громадян України і наших гостей, не допустити появи черг, в яких довгі години українці будуть чекати, щоб перетнути кордон”, — сказав Президент.

П.Порошенко зазначив, що зараз вдалося прибрати черги біля посольств і не можна допустити, щоб аналогічні черги виникли біля пунктів перетину кордону.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.

Посли ЄС 26 квітня прийняли рішення про надання Україні “безвізу”.

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