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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ждет 11 мая на решение Совета ЕС о предоставлении "безвиза" - Президент

Киев • УНН

 • 9716 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина ждет 11 мая на принятие решения Советом Евросоюза о предоставлении безвизового режима украинцам, а с 11 июня - вступления этого решения в силу. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.

Украина ждет 11 мая на решение Совета ЕС о предоставлении "безвиза" - Президент

"Сегодня мы уже можем подчеркнуть, что мы ждем 11 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, который имеет биометрический паспорт, право безвизового пересечения (границы - ред.), и нет больше необходимости ждать в длинных очередях у посольств, собирать кучу справок, платить деньги. Это очень важное для нашей страны решения. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. И 11 июня это решение, стучу по дереву, должно вступить в силу, и украинцы могут свободно путешествовать", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что поток граждан, которые будут путешествовать в страны Европы, точно возрастет, а следовательно, увеличится и нагрузка на пограничников.

"Ставлю вам задачу обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу", - сказал Президент.

П.Порошенко отметил, что сейчас удалось убрать очереди у посольств и нельзя допустить, чтобы аналогичные очереди возникли у пунктов пересечения границы.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украина.

Послы ЕС 26 апреля приняли решение о предоставлении Украине "безвизова".

Украинские Национальные Новости

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