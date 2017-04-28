Украина ждет 11 мая на решение Совета ЕС о предоставлении "безвиза" - Президент

"Сегодня мы уже можем подчеркнуть, что мы ждем 11 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, который имеет биометрический паспорт, право безвизового пересечения (границы - ред.), и нет больше необходимости ждать в длинных очередях у посольств, собирать кучу справок, платить деньги. Это очень важное для нашей страны решения. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. И 11 июня это решение, стучу по дереву, должно вступить в силу, и украинцы могут свободно путешествовать", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что поток граждан, которые будут путешествовать в страны Европы, точно возрастет, а следовательно, увеличится и нагрузка на пограничников.

"Ставлю вам задачу обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу", - сказал Президент.

П.Порошенко отметил, что сейчас удалось убрать очереди у посольств и нельзя допустить, чтобы аналогичные очереди возникли у пунктов пересечения границы.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украина.

Послы ЕС 26 апреля приняли решение о предоставлении Украине "безвизова".