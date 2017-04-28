Украина ждет 11 мая на решение Совета ЕС о предоставлении "безвиза" - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина ждет 11 мая на принятие решения Советом Евросоюза о предоставлении безвизового режима украинцам, а с 11 июня - вступления этого решения в силу. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы уже можем подчеркнуть, что мы ждем 11 мая решение Совета Европейского Союза, которое предоставляет Украине, каждому украинскому гражданину, который имеет биометрический паспорт, право безвизового пересечения (границы - ред.), и нет больше необходимости ждать в длинных очередях у посольств, собирать кучу справок, платить деньги. Это очень важное для нашей страны решения. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель. И 11 июня это решение, стучу по дереву, должно вступить в силу, и украинцы могут свободно путешествовать", - сказал П.Порошенко.
Он отметил, что поток граждан, которые будут путешествовать в страны Европы, точно возрастет, а следовательно, увеличится и нагрузка на пограничников.
"Ставлю вам задачу обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу", - сказал Президент.
П.Порошенко отметил, что сейчас удалось убрать очереди у посольств и нельзя допустить, чтобы аналогичные очереди возникли у пунктов пересечения границы.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украина.
Послы ЕС 26 апреля приняли решение о предоставлении Украине "безвизова".