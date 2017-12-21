Україна буде збільшувати присутність в Канаді - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наступного року в Канаді може запрацювати спільне консульство з Україною та пряме авіаційне сполучення. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Маємо розвивати присутність в Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільно генерального консульства в Едмонтоні. Ми над цим працюємо, вже об’явлені конкурси, логістику вже визначили”, зазначив він.
За словами Клімкіна, на відкритття установи буде необхідно декілька місяців.
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“Тобто Україна має бути в Канаді всюди. Говорили і про відкриття прямого рейсу — нам потрібно все ж таки щоб це працювало дуже добре. Звичайно, і про те, яким чином нам потрібне спрощення візового режиму, і також що можемо разом зробити в сенсі головування Канади в великій сімці”, — підкреслив міністр.
Раніше зазначалося, що від початку роботи зони вільної торгівлі імпорт з Канади зріс майже вдвічі. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін.