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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна буде збільшувати присутність в Канаді - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наступного року в Канаді може запрацювати спільне консульство з Україною та пряме авіаційне сполучення. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

Україна буде збільшувати присутність в Канаді - Клімкін

“Маємо розвивати присутність в Канаді. Сьогодні ми говорили про можливість відкриття наступного року спільно генерального консульства в Едмонтоні. Ми над цим працюємо, вже об’явлені конкурси, логістику вже визначили”, зазначив він.

За словами Клімкіна, на відкритття установи буде необхідно декілька місяців.

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“Тобто Україна має бути в Канаді всюди. Говорили і про відкриття прямого рейсу — нам потрібно все ж таки щоб це працювало дуже добре. Звичайно, і про те, яким чином нам потрібне спрощення візового режиму, і також що можемо разом зробити в сенсі головування Канади в великій сімці”, — підкреслив міністр.

Раніше зазначалося, що від початку роботи зони вільної торгівлі імпорт з Канади зріс майже вдвічі. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін. 

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