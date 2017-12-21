Украина будет увеличивать присутствие в Канаде - Климкин

“Должны развивать присутствие в Канаде. Сегодня мы говорили о возможности открытия в следующем году совместно генерального консульства в Эдмонтоне. Мы над этим работаем, уже объявлены конкурсы, логистику уже определили”, отметил он.

По словам Климкина, на открытие учреждения будет необходимо несколько месяцев.

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“То есть Украина должна быть в Канаде везде. Говорили и об открытии прямого рейса — нам нужно все же чтобы это работало очень хорошо. О том, каким образом нам нужно упрощать визовый режим, и также что можем вместе сделать с председательством Канады в большой семерке”, - подчеркнул министр.

Ранее отмечалось, что с начала работы зоны свободной торговли импорт из Канады вырос почти вдвое. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Фриланд сказал глава МИД Павел Климкин.