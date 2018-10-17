Україна активно закуповує грузинські вина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. За підсумками січня-вересня 2018 року Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє Georgia Today, передає УНН.
Повідомляється, що за 9 місяців з Грузії було експортовано 60 мільйонів пляшок вина (по 0,75 л), що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
При цьому вартість експортованої у 53 країни світу продукції сягнула 142 млн дол, що на 22% більше показника 2017 року.
На першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина - Росія, куди було експортовано 37 млн пляшок вина. На другому місці розташувалася Україна, куди було відправлено майже 7 мільйонів пляшок вина.
Третє місце посів Китай з показником в 4,8 мільйонів пляшок вина.
Як писав УНН, паралельно Україна успішно нарощує експорт власних вин за кордон. Так, протягом І півріччя поточного року наші винороби поставили на експорт вина виноградного на 23,8 млн дол.
Додамо, що за даними опитування "Коктебель", українці люблять напівсолодке вино більше, ніж сухе.