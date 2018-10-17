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Украина активно закупает грузинские вина

Украина активно закупает грузинские вина

Киев  •  УНН

 • 25208 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. По итогам января-сентября 2018 года Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Georgia Today, передает УНН.

Сообщается, что за 9 месяцев из Грузии было экспортировано 60 млн бутылок вина (по 0,75 л), что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом стоимость экспортируемой в 53 страны мира продукции достигла 142 млн долл., что на 22% больше показателя 2017 года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина - Россия, куда было экспортировано 37 млн ​​бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено почти 7 млн бутылок вина.

Третье место занял Китай с показателем в 4,8 млн бутылок вина.

Как писал УНН, параллельно Украина успешно наращивает экспорт собственных вин за границу. Так, в течение I полугодия текущего года наши виноделы поставили на экспорт вина виноградного на 23,8 млн долл.

Добавим, что по данным опроса "Коктебель", украинцы любят полусладкое вино больше, чем сухое.

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