Украина активно закупает грузинские вина

Сообщается, что за 9 месяцев из Грузии было экспортировано 60 млн бутылок вина (по 0,75 л), что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом стоимость экспортируемой в 53 страны мира продукции достигла 142 млн долл., что на 22% больше показателя 2017 года.

На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина - Россия, куда было экспортировано 37 млн ​​бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено почти 7 млн бутылок вина.

Третье место занял Китай с показателем в 4,8 млн бутылок вина.

Как писал УНН, параллельно Украина успешно наращивает экспорт собственных вин за границу. Так, в течение I полугодия текущего года наши виноделы поставили на экспорт вина виноградного на 23,8 млн долл.

Добавим, что по данным опроса "Коктебель", украинцы любят полусладкое вино больше, чем сухое.