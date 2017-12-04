Укравтодор повідомив про стан проїзду на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Стан покриття доріг державного значення в західних областях станом на ранок понеділка - мокрий, у Волинській та Хмельницькій областях – місцями засніжений, дороги місцевого значення – засніжені. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 9:00 4 грудня опади у вигляді помірного снігу спостерігаються у західних областях, крім Чернівецької, де опади припинилися. Найбільш інтенсивний снігопад – у гірській частині Закарпатської області, де протягом доби випало майже 50 см снігу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в східних Полтавській та Сумській областях місцями невеликий дощ.
Від початку дії циклону, який зайшов на територію західної частини України зранку 3 грудня, у західних областях товщина снігового покриву становить від 3 до 20 см, у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях – 15 см, додали в Укравтодорі.
"Стан покриття доріг державного значення в західних областях мокрий, у Волинській та Хмельницькій областях – місцями засніжений, дороги місцевого значення – засніжені", - зазначили у відомстві.
Температура повітря у західних областях коливається -2 ... +2°С, у північних – 0 ... +6°С, у центральних, східних та південних областях +2 ... +7°С. На перевальних ділянках доріг випадає сніг при температурі повітря -1-5°С.
Нагадаємо, на частині траси Київ-Чоп досі заборонено рух великих вантажівок.