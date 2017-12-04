Укравтодор сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Состояние покрытия дорог государственного значения в западных областях на утро понедельника - мокрый, в Волынской и Хмельницкой областях - местами заснеженный, дороги местного значения - заснеженные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
"По состоянию на 9:00 4 декабря осадки в виде умеренного снега наблюдаются в западных областях, кроме Черновицкой, где осадки прекратились. Наиболее интенсивный снегопад - в горной части Закарпатской области, где в течение суток выпало почти 50 см снега", - говорится в сообщении.
Указано, что в восточных Полтавской и Сумской областях местами небольшой дождь.
С начала действия циклона, который зашел на территорию западной части Украины утром 3 декабря, в западных областях толщина снежного покрова составляет от 3 до 20 см, в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях - 15 см, добавили в Укравтодоре.
"Состояние покрытия дорог государственного значения в западных областях мокрый, в Волынской и Хмельницкой областях - местами заснеженный, дороги местного значения - заснеженные", - отметили в ведомстве.
Температура воздуха в западных областях колеблется -2 ... + 2°С, в северных - 0 ... + 6°С, в центральных, восточных и южных областях +2 ... + 7°С. На перевальных участках дорог выпадает снег при температуре воздуха -1-5°С.
Напомним, на части трассы Киев-Чоп до сих пор запрещено движение больших грузовиков.