Укравтодор пообіцяв завершити ремонт мосту через Хаджибейський лиман

"У 2018 році ми розпочнемо завершення роками незавершених об'єктів. Зокрема, плануємо доремонтувати міст через Хаджибейський лиман у Одеській області", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що до обласних бюджетів у 2018 році буде спрямовано 35% коштів Дорожнього фонду для проведення ремонту доріг.