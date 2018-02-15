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Укравтодор пообіцяв завершити ремонт мосту через Хаджибейський лиман

Укравтодор пообіцяв завершити ремонт мосту через Хаджибейський лиман

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Укравтодор у 2018 році планує завершити ремонт мосту через Хаджибейський лиман на трасі М05 "Одеса – Київ". Про це повідомив під час брифінгу керівник відомства Славомір Новак, передає кореспондент УНН.

"У 2018 році ми розпочнемо завершення роками незавершених об'єктів. Зокрема, плануємо доремонтувати міст через Хаджибейський лиман у Одеській області", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що до обласних бюджетів у 2018 році буде спрямовано 35% коштів Дорожнього фонду для проведення ремонту доріг.

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