Укравтодор пообещал завершить ремонт моста через Хаджибейский лиман
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Укравтодор в 2018 году планирует завершить ремонт моста через Хаджибейский лиман на трассе М05 "Одесса - Киев". Об этом сообщил во время брифинга руководитель ведомства Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году мы начнем завершение годами незавершенных объектов. В частности, планируем доремонтировать мост через Хаджибейский лиман в Одесской области", - отметил он.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в областные бюджеты в 2018 году будет направлено 35% средств Дорожного фонда для проведения ремонта дорог.