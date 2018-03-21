Укравтодор отримав 30 млн грн на контроль якості доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Укравтодор отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг – 30 млн грн. Про це на засіданні уряду повідомив голова Мініфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Цього року "Укравтодор" отримав безпрецедентно високе фінансування на контроль якості доріг 30 млн грн", - сказав В.Омелян.
Як додав міністр інфраструктури, цього року буде проведено перевірку всіх доріг, які ремонтувались у 2015 році. Це дасть змогу пересвідчитися, що дороги передають на баланс областей чи державний баланс у належному стані.
З цієї метою в Україні також буде створена урядова робоча група, яка контролюватиме якість доріг.
Нагадаємо, в Укравтодорі розповіли, де знайдуть кошти на будівництво нових доріг.