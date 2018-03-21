Укравтодор получил 30 млн грн на контроль качества дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн грн. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минифраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"В этом году "Укравтодор" получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог 30 млн грн", - сказал В.Омелян.
Как добавил министр инфраструктуры, в этом году будет проведена проверка всех дорог, которые ремонтировались в 2015 году. Это позволит убедиться, что дороги передаются на баланс областей или государственный баланс в надлежащем состоянии.
С этой целью в Украине также будет создана правительственная рабочая группа, которая будет контролировать качество дорог.
Напомним, в Укравтодоре рассказали, где найдут средства на строительство новых дорог.