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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт доріг у шести пунктах пропуску на кордоні з ЄС - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8394 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. “Укравтодор” оголосив тендер на проведення робіт на прикордонних дорогах в шести пунктах пропуску через український кордон на суму близько 2 млрд грн. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт доріг у шести пунктах пропуску на кордоні з ЄС - В.Гройсман

“Вчора Укравтодор оголосив тендер ще приблизно біля 2 млрд грн на прикордонну інфраструктуру — це прикордонні дороги по 5 пунктам перетину з ЄС у Львівській області і один пункт перетину у Волинській області”, — сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що переможець буде оголошений через процедуру ProZorro.

“Далі буде проектування цих робіт і виконання необхідних робіт щодо інтеграції такої інфраструктури на прикордонних територіях”, — зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, уряд запропонує збільшити фінансування будівництва доріг ще на 2,5 млрд грн.

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