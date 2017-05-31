"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт доріг у шести пунктах пропуску на кордоні з ЄС - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. “Укравтодор” оголосив тендер на проведення робіт на прикордонних дорогах в шести пунктах пропуску через український кордон на суму близько 2 млрд грн. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Вчора Укравтодор оголосив тендер ще приблизно біля 2 млрд грн на прикордонну інфраструктуру — це прикордонні дороги по 5 пунктам перетину з ЄС у Львівській області і один пункт перетину у Волинській області”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що переможець буде оголошений через процедуру ProZorro.
“Далі буде проектування цих робіт і виконання необхідних робіт щодо інтеграції такої інфраструктури на прикордонних територіях”, — зазначив Прем’єр.
Нагадаємо, уряд запропонує збільшити фінансування будівництва доріг ще на 2,5 млрд грн.