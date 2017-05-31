"Укравтодор" объявил тендер на ремонт дорог в шести пунктах пропуска на границе с ЕС - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. "Укравтодор" объявил тендер на проведение работ на пограничных дорогах в шести пунктах пропуска через украинскую границу на сумму около 2 млрд грн. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Вчера "Укравтодор" объявил тендер на еще примерно около 2 млрд грн на пограничную инфраструктуру - это пограничные дороги по 5 пунктам пересечения с ЕС во Львовской области и один пункт пересечения в Волынской области", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что победитель будет объявлен через процедуру ProZorro.
"Далее следует проектирование этих работ и выполнение необходимых работ по интеграции такой инфраструктуры на приграничных территориях", - отметил Премьер.
Напомним, правительство предложит увеличить финансирование строительства дорог еще на 2,5 млрд грн.