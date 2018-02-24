Укравтодор: на дорогах України обмежень у русі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На дорогах України обмежень у русі немає. Про це у Facebook повідомляє Укравтодор, передає УНН.
"Проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено, обмежень в русі немає", - йдеться у повідомленні.
Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно 905 одиниць техніки та 1368 робітників, на чергуванні 826 одиниць техніки та 1171 робітник.
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, на території України очікують невеликий сніг.