Укравтодор: на дорогах України обмежень у русі немає

"Проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено, обмежень в русі немає", - йдеться у повідомленні.

Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно 905 одиниць техніки та 1368 робітників, на чергуванні 826 одиниць техніки та 1171 робітник.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, на території України очікують невеликий сніг.