Укравтодор: на дорогах Украины ограничений в движении нет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На дорогах Украины ограничений в движении нет. Об этом в Facebook сообщает Укравтодор, передает УНН.
"Проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечено, ограничений в движении нет", - говорится в сообщении.
Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано 905 единиц техники и 1368 рабочих, на дежурстве 826 единиц техники и 1171 рабочий.
Напомним, сегодня, 24 февраля, на территории Украины ожидается небольшой снег.