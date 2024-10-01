Українців закликають користуватися потужною технікою вдень: у пікові години зберігається дефіцит

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Через негоду досі знеструмлено 5 населених пунктів на Хмельниччині. Українців, за можливості, закликають користуватися потужною технікою у денні години - з 10:00 до 16:00, адже у пікові години зберігається дефіцит. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НЕК "Укренерго" за вівторок.

Споживання

Сьогодні, 1 жовтня, рівень споживання, станом на 9:30, як вказано, був на 1,6% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок, 30 вересня.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", - наголосили у компанії.

При цьому у Міненерго вказали, що "енергетики продовжують тримати енергосистему збалансованою".

Імпорт

Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 711 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1023 МВт.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 546 населених пунктів.

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

У Дніпропетровській області під час огляду повітряних ліній виявлено пошкодження проводу. Знеструмлення споживачів не було. Внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії.

У Донецькій області під час атаки БПЛА сталося загоряння обладнання, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано. Також в результаті обстрілу підстанції було загорання і пошкодження обладнання. При цьому відключались повітряні лінії. Споживачі не знеструмлювались. Пожежу ліквідовано.

Як вказали в Укренерго, через негоду на ранок були знеструмлені 5 населених пунктів на Хмельниччині. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Одещині.

Надзвичайні ситуації

У Чернігівській області, за даними Міненерго, під час огляду підстанції виявлено сліди підпалу обладнання.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.