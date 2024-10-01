Украинцев призывают пользоваться мощной техникой днем: в пиковые часы сохраняется дефицит
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды и боевых действий обесточены несколько населенных пунктов, украинцев призывают пользоваться мощной техникой в дневные часы.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды до сих пор обесточены 5 населенных пунктов в Хмельницкой области. Украинцев, по возможности, призывают пользоваться мощной техникой в дневные часы - с 10:00 до 16:00, ведь в пиковые часы сохраняется дефицит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго" за вторник.
Потребление
Сегодня, 1 октября, уровень потребления, по состоянию на 9:30, как указано, был на 1,6% ниже, чем в предыдущий день - в понедельник, 30 сентября.
"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00", - отметили в компании.
При этом в Минэнерго указали, что "энергетики продолжают держать энергосистему сбалансированной".
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 711 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1023 МВт.
Обесточивания
Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 546 населенных пунктов.
По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
В Днепропетровской области при осмотре воздушных линий обнаружено повреждение провода. Обесточивания потребителей не было. В результате боевых действий выключались воздушные линии.
В Донецкой области во время атаки БПЛА произошло возгорание оборудования, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела подстанции было возгорание и повреждение оборудования. При этом отключались воздушные линии. Потребители не обесточивались. Пожар ликвидирован.
Как указали в Укрэнерго, из-за непогоды на утро были обесточены 5 населенных пунктов в Хмельницкой области. По техническим причинам обесточены потребители в Одесской области.
Чрезвычайные ситуации
В Черниговской области, по данным Минэнерго, при осмотре подстанции обнаружены следы поджога оборудования.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.