Украинцев призывают пользоваться мощной техникой днем: в пиковые часы сохраняется дефицит

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды до сих пор обесточены 5 населенных пунктов в Хмельницкой области. Украинцев, по возможности, призывают пользоваться мощной техникой в дневные часы - с 10:00 до 16:00, ведь в пиковые часы сохраняется дефицит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго" за вторник.

Потребление

Сегодня, 1 октября, уровень потребления, по состоянию на 9:30, как указано, был на 1,6% ниже, чем в предыдущий день - в понедельник, 30 сентября.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00", - отметили в компании.

При этом в Минэнерго указали, что "энергетики продолжают держать энергосистему сбалансированной".

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 711 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1023 МВт.

Обесточивания

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 546 населенных пунктов.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

В Днепропетровской области при осмотре воздушных линий обнаружено повреждение провода. Обесточивания потребителей не было. В результате боевых действий выключались воздушные линии.

В Донецкой области во время атаки БПЛА произошло возгорание оборудования, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела подстанции было возгорание и повреждение оборудования. При этом отключались воздушные линии. Потребители не обесточивались. Пожар ликвидирован.

Как указали в Укрэнерго, из-за непогоды на утро были обесточены 5 населенных пунктов в Хмельницкой области. По техническим причинам обесточены потребители в Одесской области.

Чрезвычайные ситуации

В Черниговской области, по данным Минэнерго, при осмотре подстанции обнаружены следы поджога оборудования.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.