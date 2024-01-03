Українську стратегію управління держмайном розроблятимуть разом з державним холдинговим агентством Франції
Київ • УНН
Україна об'єднує зусилля з французькими експертами для створення стратегії управління державною власністю.
Україна розроблятиме план ефективного керування майном держави в кооперації з досвідченими французькими колегами з державного холдингового агенства Франції. Це повідомило Мінекономіки, передає УНН.
Цитата
Франція має розвинені та ефективні підходи до управління державною власністю, тому її досвід може допомогти Україні створити кращу систему управління держактивами. Ціль нашої співпраці – мати стратегію з централізованого управління державними підприємствами
Деталі
Вчора представники міністерства економіки України та фонду державного майна обговорили з представниками французької державної Програми "mAIDan Ukraine" підготовку до напрацювання концепції централізації функцій власника держмайна, тобто плану, як ефективно керувати активами держави.
Французькі колеги поділяться своїм досвідом в управлінні державними підприємствами, зокрема принципом роботи Державного холдингового агентства Франції. Консультанти надаватимуть технічну та експертну підтримку Україні. Також вони будуть брати участь в обговоренні викликів, які стоять перед Україною та визначать подальші кроки для роботи над концепцією централізації функцій власника.
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