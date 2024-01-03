Українські десантники за допомогою дрона вивели з полону побратима
Київ • УНН
Українські десантники за допомогою безпілотника знайшли та врятували полоненого товариша, а після нейтралізації ворожих сил вивели його в безпечне місце.
Оператор дрона із бригади десантників ЗСУ вивів українського солдата, який потрапив у полон до ворога. Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, передає УНН.
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Десантники розповіли, що стежили з дрона за російськими позиціями. За допомогою скидів вони успішно ліквідували чимало окупантів.
Після того, як російські військові були ліквідовані, у траншеї вони помітили зв’язаного українського військового. Він був із іншої бригади.
Наш оператор дрона з позивним Кевін почав привертати увагу того полоненого — миготіти вогниками на Мавіку. Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном
Йдучи траншеєю, на зустріч нашому військовому трапився вцілілий окупант. Кевін скинув на росіянина гранату, поранивши його, і далі повів українського воїна до його підрозділу, показуючи дорогу військовому за допомогою дрона.
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