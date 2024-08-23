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Україна здобула подвійний п'єдестал у суперспринті на літньому ЧС з біатлону: у Підручного - "золото", у Тищенка - "срібло"

Київ • УНН

 • 13337 перегляди

Дмитро Підручний виборов золоту медаль, а Артем Тищенко - срібну у чоловічому суперспринті на літньому ЧС-2024 з біатлону. Українці показали найкращі результати у фіналі 7,5-кілометрової гонки.

Україна здобула подвійний подіум у чоловічому суперспринті на літньому чемпіонаті світу з біатлону 2024 року - Дмитро Підручний здобув "золото", а Артем Тищенко став срібним призером, пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".

Деталі

На літньому чемпіонаті світу - 2024 з біатлону розіграли перший комплект нагород серед дорослих - чоловіки виступили у 7,5-кілометровому фіналі суперспринту.

Суперспринтерські перегони проходили у два етапи - спершу учасники, розділені на чотири заїзди, мали подолати кваліфікацію. З цим впоралися три "синьо-жовті" біатлоністи: Дмитро Підручний показав другий час у своєму старті, Артем Тищенко та Антон Дудченко натомість фінішували у топ-4 своєї групи.

Остання стрільба вивела двох українців у лідери перегонів: Підручний відпрацював чисто і очолив гонку, а Тищенко обмежився одним штрафним колом й повертався на дистанцію на відстані 1.8 секунди від партнера за збірною.

Фінішу Підручний дістався після 19:19.5 хвилин на дистанції і здобув "золото". Тищенко фінішував на відстані 5.2 секунди та довершив медальний "дубль" України, а трійку призерів замкнув чех Микиска. Антон Дудченко - 13-й з трьома хибами.

Збірна України з пара біатлону перемогла на чемпіонаті світу в Канаді11.03.24, 18:55 • 23873 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт

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