Украина получила двойной пьедестал в суперспринте на летнем ЧМ по биатлону: у Пидручного - "золото", у Тищенко - "серебро"
Киев • УНН
Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль, а Артем Тищенко - серебряную в мужском суперспринте на летнем ЧМ-2024 по биатлону. Украинцы показали лучшие результаты в финале 7,5-километровой гонки.
Украина получила двойной подиум в мужском суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону 2024 года - Дмитрий Пидручный выиграл "золото", а Артем Тищенко стал серебряным призером, пишет УНН со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Детали
На летнем чемпионате мира - 2024 по биатлону разыграли первый комплект наград среди взрослых - мужчины выступили в 7,5-километровом финале суперспринта.
Суперспринтерская гонка проходила в два этапа - сначала участники, разделенные на четыре заезда, должны были преодолеть квалификацию. С этим справились три "сине-желтых" биатлониста: Дмитрий Пидручный показал второе время в своем старте, Артем Тищенко и Антон Дудченко зато финишировали в топ-4 своей группы.
Последняя стрельба вывела двух украинцев в лидеры гонки: Пидручный отработал чисто и возглавил гонку, а Тищенко ограничился одним штрафным кругом и возвращался на дистанцию на расстоянии 1.8 секунды от партнера по сборной.
Финиша Пидручный добрался после 19:19.5 минут на дистанции и получил "золото". Тищенко финишировал на расстоянии 5.2 секунды и довершил медальный "дубль" Украины, а тройку призеров замкнул чех Микиска. Антон Дудченко - 13-й с тремя промахами.