Україна заощадить близько 130 млн дол. щорічно завдяки зниженню комісій МВФ - Рашкован
Київ • УНН
Рада директорів МВФ зменшила комісії в середньому на 36%. Для України це означає економію близько 130 млн доларів щорічно, або 650-700 млн доларів за наступні 5 років.
Рада директорів МВФ зменшила свої комісії в середньому на 36%. Для України це означає економію близько 130 млн доларів щорічно, або 650-700 млн доларів за наступні 5 років, заявив заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован у Facebook у понеділок, пише УНН.
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"У п’ятницю, 11 жовтня, Рада директорів МВФ ухвалила рішення щодо зменшення рівня своїх комісій (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, та в яких є програми фінансування від Фонду. У середньому розмір комісій зменшується на 36%, що зменшить доходи МВФ приблизно на 1,2 млрд дол на рік", - зазначив Рашкован.
"Це рішення також має позитивний вплив для України: наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 млн дол. Приймаючи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – 650-700 млн доларів. Не погано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн", - наголосив Рашкован.
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