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Украина сэкономит около 130 млн долл. ежегодно благодаря снижению комиссий МВФ - Рашкован

Украина сэкономит около 130 млн долл. ежегодно благодаря снижению комиссий МВФ - Рашкован

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 10:07  •  1151 просмотра

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Совет директоров МВФ уменьшил комиссии в среднем на 36%. Для Украины это означает экономию около 130 млн долларов ежегодно, или 650-700 млн долларов за следующие 5 лет.

Совет директоров МВФ уменьшил свои комиссии в среднем на 36%. Для Украины это означает экономию около 130 млн долларов ежегодно, или 650-700 млн долларов за следующие 5 лет, заявил заместитель исполнительного директора МВФ, представитель Украины Владислав Рашкован в Facebook в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В пятницу, 11 октября, Совет директоров МВФ принял решение об уменьшении уровня своих комиссий (charges, surcharges и commitment fees), которые влияют на стоимость ресурсов для развивающихся стран, и в которых есть программы финансирования от Фонда. В среднем размер комиссий уменьшается на 36%, что уменьшит доходы МВФ примерно на 1,2 млрд долл. в год", - отметил Рашкован.

"Это решение также имеет положительное влияние для Украины: наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на 130 млн долл. Принимая во внимание будущие транши МВФ по существующей программе, эффект на следующие 5 лет - 650-700 млн долларов. Не плохо, в том числе потому, что затраты для Украины уменьшаются на уровне 38-39%, то есть больше, чем для других стран", - отметил Рашкован.

МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до 21 октября4 октября 2024, 09:56 • 13055 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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