Україна вдвічі збільшила вантажообіг морських портів у серпні
Київ • УНН
Вантажообіг українських портів у серпні 2024 року склав 7 млн тонн, що вдвічі більше, ніж у серпні 2023. За січень-серпень 2024 року порти обробили майже 67 млн тонн вантажів проти 37,7 млн тонн у 2023 році.
Вантажообіг українських портів становив 7 млн тонн у серпні 2024 року, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України, пише УНН.
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У серпні 2023 року вантажообіг склав 3,3 млн тонн.
Зазначається, що лідери вантажообігу зернові та рудні вантажі - 4 млн т. (проти 2,3 млн т. у 2023 р) та 1,2 млн т. (проти 195 тис. т. у 2023 р.) відповідно.
Вантажообіг через Український коридор у серпні склав 5,9 млн т, з яких – 3,6 млн т. – продукція українських аграріїв.
Загалом за січень - серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн т. (проти 37,7 млн т. у 2023 р.). Оброблено 7 769 суден, проти 9 732 у 2023 році.
Нагадаємо
Україна експортує близько 80% продукції морем, досягаючи довоєнних показників. З початку маркетингового року експорт зерна зріс на понад 50% порівняно з минулим роком, сягнувши 3,44 млн тонн.