Украина вдвое увеличила грузооборот морских портов в августе

Грузооборот украинских портов составил 7 млн тонн в августе 2024 года, что более чем вдвое выше показателя августа прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, пишет УНН.

Детали

В августе 2023 года грузооборот составил 3,3 млн тонн.

Отмечается, что лидеры грузооборота зерновые и рудные грузы - 4 млн т. (против 2,3 млн т. в 2023 г.) и 1,2 млн т. (против 195 тыс. т. в 2023 г.) соответственно.

Грузооборот через Украинский коридор в августе составил 5,9 млн т, из которых - 3,6 млн т. - продукция украинских аграриев.

Всего за январь - август 2024 года порты Украины обработали почти 67 млн т. (против 37,7 млн т. в 2023 г.). Обработано 7 769 судов, против 9 732 в 2023 году.

Напомним

Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.