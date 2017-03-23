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"Украгазвидобування" повідомило про евакуацію співробітників з району складів боєприпасів у Балаклії

"Украгазвидобування" повідомило про евакуацію співробітників з району складів боєприпасів у Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В потужностях ПАТ "Укргазвидобування", які знаходяться недалеко від складів боєприпасів у Балаклії провели евакуацію, крім того на підприємствах проводиться посилений режим чергування, а Шебелинський ВПГКН зупинено на три доби. Про це йдеться в повідомленні ПАТ "Украгазвидобування" у Facebook, передає УНН.

“ПАТ "Укргазвидобування“ заявляє про відсутність загиблих серед працівників підрозділів компанії, що розташовані в радіусі 30 км від складів боєприпасів в Балаклії Харківської області. Станом на 8 ранку в результаті вибуху ймовірно пошкоджена АЗС № 1 Управління з переробки газу та газового конденсату, яка розташована біля складів боєприпасів. 2 оператори АЗС були своєчасно евакуйовані. Проведено евакуацію 80 працівників із свердловин. Інші об’єкти філій Товариства не пошкоджені.

Працівники філій Товариства не постраждали”, — зазначили в компанії.

Крім того, о 3.30 ранку в ГПУ “Шебелинкагазвидобування” проведено засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій, визначені першочергові заходи ліквідації надзвичайної ситуації в разі настання на об’єктах, також опрацьовано мобілізаційний план. Проведені інструктажі по ПЛАС щодо аварійної зупинки об’єктів.

“В 6.00 особовий склад САРС “Лікво” зібрано по сигналу “ТРИВОГА” та переведено на посилений режим чергування. В розташування Шебелинського ЦВНГК виїхав черговий взвод САРС “ЛІКВО” в кількості 6 чол.

“У зв’язку із безпосередньою загрозою життю та здоров’ю працівників та згідно рекомендацій Харківської ОДА, ПАТ "Укргазвидобування“ прийняло рішення про невідкладну зупинку з 23 березня терміном на три доби Шебелинського ВПГКН у відповідності до технічних регламентів та ПЛАС із дотриманням діючих норм і правил з охорони праці та промислової безпеки”, — додали в компанії.

Також,з метою можливої необхідності евакуації персоналу об’єктів філій, які розташовані у небезпечній зоні, керівництво ПАТ “Укргазвидобування” доручило забезпечити готовність наявної автобусів та резерв пального, для перевезення працівників разом із сім’ями у безпечну зону та визначити місця тимчасового розміщення працівників Товариства разом із сім’ями в містах Харків, Красноград, Полтава.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження. Наразі відомо про одну постраждалу.

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