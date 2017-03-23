"Укргаздобыча" сообщило об эвакуации сотрудников из района складов боеприпасов в Балаклее

"ПАО "Укргаздобыча" заявляет об отсутствии погибших среди работников подразделений компании, расположенных в радиусе 30 км от складов боеприпасов в Балаклее Харьковской области. По состоянию на 8 утра в результате взрыва вероятно повреждена АЗС № 1 Управления по переработке газа и газового конденсата, расположенная у складов боеприпасов. 2 оператора АЗС были своевременно эвакуированы. Проведена эвакуация 80 человек из скважин. Другие объекты филиалов Общества не повреждены.

Работники филиалов Общества не пострадали", - отметили в компании.

Кроме того, в 3.30 утра в ГПУ "Шебелинкагаздобыча" проведено заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, определены первоочередные меры ликвидации чрезвычайной ситуации в случае наступления на объектах, также обработан мобилизационный план. Проведены инструктажи по ПЛАС по аварийной остановке объектов.

"В 6.00 личный состав САРС "Ликво" собран по сигналу "ТРЕВОГА" и переведен на усиленный режим дежурства. В расположение Шебелинского ВПГКН выехал дежурный взвод САРС "ЛИКВО" в количестве 6 человек.

"В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью работников и согласно рекомендациям Харьковской ОГА, ПАО "Укргаздобыча" приняло решение о неотложной остановке с 23 марта сроком на трое суток Шебелинского ВПГКН в соответствии с техническими регламентами и ПЛАС с соблюдением действующих норм и правил по охране труда и промышленной безопасности", - добавили в компании.

Также, с целью возможной необходимости эвакуации персонала объектов филиалов, расположенных в опасной зоне, руководство ПАО "Укргаздобыча" поручило обеспечить готовность имеющихся автобусов и резерв горючего, для перевозки работников вместе с семьями в безопасную зону и определить места временного размещения работников общества вместе с семьями в городах Харьков, Красноград, Полтава.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства. Известно об одной пострадавшей.