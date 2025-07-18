Ухилення від сплати податків на 1,7 млрд грн: справу керівника Полтавського ГЗК олігарха-втікача Жеваго передали до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника одного із найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до групи компаній олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними УНН йдеться про керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить компанії Ferrexpo plc, кінцевим бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго. Він наразі знаходиться у міжнародному розшуку.

Компанія є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

За даними слідства, керівник комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.

У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток. Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено, вказали у прокуратурі.

Офісом Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)