Ухилення від сплати податків на 1,7 млрд грн: справу керівника Полтавського ГЗК олігарха-втікача Жеваго передали до суду

$41.810.01
48.520.28
uk
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
07:08 • 1920 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
07:05 • 1448 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
05:41 • 16122 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 155191 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 129079 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 114214 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 10:24 • 120974 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 110539 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 476404 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 172610 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
84%
746мм
Популярнi новини
Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр17 липня, 21:17 • 74661 перегляди
москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"17 липня, 23:40 • 39935 перегляди
Німецькі політики закликають взяти під нагляд спецслужб партію "подруги путіна"01:34 • 17105 перегляди
Окупанти отримали мільйони доларів від продажу відібраного українського майна в Криму - ISW02:05 • 29448 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений02:58 • 39022 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 155216 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 145184 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 156954 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 339966 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 476418 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Словаччина
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 47255 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 59107 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 175548 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 237930 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 251752 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
Truth Social
Brent
MIM-104 Patriot

Ухилення від сплати податків на 1,7 млрд грн: справу керівника Полтавського ГЗК олігарха-втікача Жеваго передали до суду

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу керівника Полтавського ГЗК, який організував схему ухилення від оподаткування. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток у 2015–2017 роках.

Ухилення від сплати податків на 1,7 млрд грн: справу керівника Полтавського ГЗК олігарха-втікача Жеваго передали до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника одного із найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до групи компаній олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними УНН йдеться про керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить компанії Ferrexpo plc, кінцевим бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго. Він наразі знаходиться у міжнародному розшуку.

Компанія є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

За даними слідства, керівник комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.

У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток. Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено, вказали у прокуратурі.

Офісом Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

Нагадаємо

У 2023 році було повідомлено про підозру сімом особам, серед яких є керівники та посадовці Полтавського ГЗК. Їх підозрюють у незаконному заволодінні майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин держзначення.

У серпні 2023 року суд наклав арешт на майно ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме напіввагони та залізничну під’їзну колію. У жовтні 2023 року суд апеляційної інстанції ухвалив нове рішення про арешт майна із забороною користування вагонами та коліями.

Організував виробництво та збут українських ліків на території рф: викрито масштабну схему за участі українського олігарха Жеваго16.07.25, 13:55 • 2778 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаКримінал та НП
Європа
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9