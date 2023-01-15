Ухилянта, який вдруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон затримали

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"Нещодавно підроблені документи у нього виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував “перевірити” прикордонників на кордоні з Молдовою", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені.

"Як з’ясувалось згодом, це вже друга спроба покинути територію України “горе-ухилянтом”. Вперше чоловік придбав документи за 3 тисячі доларів США та прикордонники його одразу викрили. Заплативши ще 20 тисяч гривень молодик знову вирішив перетнути державний кордон. Але удача і на цей раз відвернулась від нього", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримано та після оформлення відповідних документів передано співробітникам Національної поліції.

Наголошується, що чоловік нестиме відповідальність за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за підробку документів, надання неправомірної та ухилення від призову за мобілізацією.

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