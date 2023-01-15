Ухилянта, який вдруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон затримали

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 2410 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 19227 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 41190 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 49264 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 59675 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 102801 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 58606 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 122484 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 86503 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65150 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 64078 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 52272 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 122519 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57132 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 53728 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 2380 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 102789 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 123172 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 122478 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 238340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 54199 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57590 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34072 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38039 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53243 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Ухилянта, який вдруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон затримали

Київ • УНН

 • 479289 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. В пункті пропуску “Могилів — Подільський” прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина України, який намагався перетнути кордон з підробленими документами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Ухилянта, який вдруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон затримали

Цитата

"Нещодавно підроблені документи у нього виявили на кордоні з Польщею, а цього разу він спробував “перевірити” прикордонників на кордоні з Молдовою", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені.

"Як з’ясувалось згодом, це вже друга спроба покинути територію України “горе-ухилянтом”. Вперше чоловік придбав документи за 3 тисячі доларів США та прикордонники його одразу викрили. Заплативши ще 20 тисяч гривень молодик знову вирішив перетнути державний кордон. Але удача і на цей раз відвернулась від нього", - йдеться в повідомленні.

Порушника затримано та після оформлення відповідних документів передано співробітникам Національної поліції.

Наголошується, що чоловік нестиме відповідальність за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за підробку документів, надання неправомірної та ухилення від призову за мобілізацією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ухилянтам пропонували виїхати до ЄС під виглядом волонтерів: до схеми причетна організація, яку очолює чернігівський депутат

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24