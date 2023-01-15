Уклониста, который во второй раз приобрел фальшивые документы и попытался пересечь границу задержали

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"Недавно поддельные документы у него обнаружили на границе с Польшей, а на этот раз он попытался “проверить” пограничников на границе с Молдовой", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Проведя углубленную проверку документов с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, пограничники установили, что они полностью подделаны.

"Как выяснилось впоследствии, это уже вторая попытка покинуть территорию Украины “горе-уклонистом”. Впервые мужчина приобрел документы за 3 тысячи долларов США и пограничники его сразу разоблачили. Заплатив еще 20 тысяч гривен молодой человек снова решил пересечь государственную границу. Но удача и на этот раз отвернулась от него", - говорится в сообщении.

Нарушитель задержан и после оформления соответствующих документов передан сотрудникам Национальной полиции.

Отмечается, что мужчина будет нести ответственность по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за подделку документов, предоставление неправомерной и уклонение от призыва по мобилизации.

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