Ухилення від сплати податків: екс-захисник "Барселони" отримав 14 місяців в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Екс-захисник "Барселони" і "Севільї", бразильський футболіст Адріану Коррея отримав 14 місяців тюремного ув'язнення за ухиляння від сплати податків, передає УНН з посиланням на football-espana.net.
Повідомляється, що іспанська прокуратура просила для Коррея 3 роки в'язниці і 1,1 мільйона євро штрафу. За те, що футболіст в період з 2010 по 2012 рік не заплатив в казну країни близько 650 тис. євро податків.
Однак, суд присудив футболістові 14 місяців тюремного ув'язнення. Також, футболіста зобов'язали сплатити 650 тис. євро податків.
Коррея визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.
Нагадаємо, нападника збірної Іспанії підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Також нагадаємо, що в Україні, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".
Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатило до пенсійного фонду більше 440 млн грн.
У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.