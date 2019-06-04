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Ухилення від сплати податків: екс-захисник "Барселони" отримав 14 місяців в'язниці

Ухилення від сплати податків: екс-захисник "Барселони" отримав 14 місяців в'язниці

Київ • УНН

 • 10456 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Екс-захисник "Барселони" і "Севільї", бразильський футболіст Адріану Коррея отримав 14 місяців тюремного ув'язнення за ухиляння від сплати податків, передає УНН з посиланням на football-espana.net.

Повідомляється, що іспанська прокуратура просила для Коррея 3 роки в'язниці і 1,1 мільйона євро штрафу. За те, що футболіст в період з 2010 по 2012 рік не заплатив в казну країни близько 650 тис. євро податків.

Однак, суд присудив футболістові 14 місяців тюремного ув'язнення. Також, футболіста зобов'язали сплатити 650 тис. євро податків.

Коррея визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

Нагадаємо, нападника збірної Іспанії підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Також нагадаємо, що в Україні, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".

Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатило до пенсійного фонду більше 440 млн грн.

У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.

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