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Уклонение от уплаты налогов: экс-защитник "Барселоны" получил 14 месяцев тюрьмы

Уклонение от уплаты налогов: экс-защитник "Барселоны" получил 14 месяцев тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Экс-защитник "Барселоны" и "Севильи", бразильский футболист Адриану Коррея получил 14 месяцев тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на football-espana.net.

Сообщается, что испанская прокуратура просила для Коррея 3 года тюрьмы и 1,1 миллиона евро штрафа. За то, что футболист в период с 2010 по 2012 год не заплатил в казну страны порядка 650 тыс. евро налогов.

Однако, суд присудил футболисту 14 месяцев тюремного заключения. Также, футболиста обязали уплатить 650 тыс. евро налогов.

Коррея признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Напомним, нападающего сборной Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Также напомним, что в Украине, в систематическом уклонении от уплаты налогов подозревают столичный ФК "Динамо".

Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн. 

В ГФС, при этом, на такие данные никоим образом не реагируют уже годами. 

Украинские Национальные Новости

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