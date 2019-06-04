Уклонение от уплаты налогов: экс-защитник "Барселоны" получил 14 месяцев тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Экс-защитник "Барселоны" и "Севильи", бразильский футболист Адриану Коррея получил 14 месяцев тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на football-espana.net.
Сообщается, что испанская прокуратура просила для Коррея 3 года тюрьмы и 1,1 миллиона евро штрафа. За то, что футболист в период с 2010 по 2012 год не заплатил в казну страны порядка 650 тыс. евро налогов.
Однако, суд присудил футболисту 14 месяцев тюремного заключения. Также, футболиста обязали уплатить 650 тыс. евро налогов.
Коррея признал свою вину и заключил сделку со следствием.
Напомним, нападающего сборной Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Также напомним, что в Украине, в систематическом уклонении от уплаты налогов подозревают столичный ФК "Динамо".
Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн.
В ГФС, при этом, на такие данные никоим образом не реагируют уже годами.