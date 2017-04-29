Угрупування "ІД" взяло на себе відповідальність за вибухи в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вчорашні вибухи в Багдаді, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів, що пролунали в п'ятницю, 28 квітня в столиці Іраку, місті Багдад.
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Вибухи пролунали в районі Ер-Каррада, в результаті чого загинуло щонайменше шість чоловік, і отримало поранення не менше семи осіб.
Нагадаємо, що через вибух в Багдаді загинуло шість осіб.